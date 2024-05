Orki zatopiły jacht w Cieśninie Gibraltarskiej. Do zdarzenia doszło w niedzielę w pobliżu przylądka Spartel w Maroku. To siódmy taki incydent z udziałem morskich ssaków, do jakiego doszło w okolicy Półwyspu Iberyjskiego w ciągu ostatnich lat.

Sygnał alarmowy zarejestrował pobliski tankowiec, który zabrał pasażerów na pokład i przetransportował do Gibraltaru. Przesłał on również stosowną informację do służb ratownictwa morskiego Hiszpanii. Marokańskie służby ratunkowe początkowo próbowały holować jacht do brzegu, ale jednostka ostatecznie zatonęła.