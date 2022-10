"Bardzo nietypowa" fala gorąca. Na południu Europy temperatura przekracza 30 stopni

Wyjątkowo ciepłe powietrze płynie znad Afryki do Europy. Najcieplej jest i do końca tygodnia będzie w Hiszpanii i we Francji. Już teraz temperatura tam przekracza miejscami 30 stopni Celsjusza w cieniu. Jak tłumaczy synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, napływ takich mas powietrza pod koniec października jest wynikiem "współpracy" układów barycznych. W Polsce w weekend także spodziewamy się letnich - choć w naszym przypadku upały to nie będą - wartości na termometrach.

Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET zapowiada "bardzo nietypowy epizod ciepła o tej porze roku". Już w poniedziałek temperatura w Alicante na wschodnim wybrzeżu sięgała 30 stopni Celsjusza, przyciągając tłumy na plaże. A to był dopiero początek uderzenia największego gorąca.

Na południu Hiszpanii temperatura maksymalna w ciągu najbliższych dni ma osiągać do 32 st. C, a na północy nie spadać poniżej 20 st. C. Cieplej niż zwykle pod koniec października będzie również w centralnej i wschodniej części kraju.

Ponad 30 stopni w południowo-wschodniej Hiszpanii

AEMET podała na Twitterze wstępnie odnotowane maksymalne wartości temperatury we wtorek na terytorium Hiszpanii. Najwięcej, bo 36,8 st. C, pokazały termometry w mieście Melilla (eksklawa Hiszpanii na wschodnim wybrzeżu Maroka).

Kolejną najwyższą wartością były 32 st. C, które zmierzono między innymi na Balearach i w Hiszpanii kontynentalnej w prowincji Grenada w Andaluzji.

Według AEMET październik może okazać się w kraju tym najcieplejszym w historii pomiarów. Nietypowo wysoka temperatura będzie panować także przez pierwszą połowę listopada.

Rekordy możliwe we Francji

Wysoka temperatura zagościła również we Francji, a najcieplej w tym tygodniu ma być w czwartek i piątek - zapowiada krajowa agencja meteorologiczna Meteo France.

Termometry wskażą prawdopodobnie od 20-25 st. C w północnych regionach do około 30 st. C na południu kraju. Najgoręcej ma być w departamencie Pireneje Atlantyckie, z temperaturą dochodzącą do 31 st. C.

W niektórych miastach, w tym w Bordeaux i Clermont-Ferrand, temperatura może sięgnąć do takiego poziomu, jakiego nigdy jeszcze nie notowano po 25 października.

Meteo France informuje o serii dziewięciu dni, w których średnia dodatnia anomalia temperatury wyniosła ponad 4 st. C. To sytuacja zaobserwowana w październiku po raz pierwszy od 1947 roku.

Anomalia termiczna lub anomalia temperatury to termin, którym w meteorologii określa się odchylenie temperatury od średniej dla danego okresu i/lub obszaru.

Niezwykłe październikowe ciepło na dużym obszarze kontynentu

Wyjątkowo ciepłe powietrze napływające do Europy jest wynikiem "współpracy" wyżu znad środkowej i południowo-wschodniej Europy i wielkiego wiru niżowego znad Atlantyku. Jak wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, taka sytuacja baryczna wyjątkowo sprzyja napływowi ciepłych mas powietrza. Tłumaczy, że układ niskiego ciśnienia znad oceanu jest tak zwanym niżem wieloośrodkowym, ma kilka centrów, rozciąga się od szerokości geograficznych podzwrotnikowych aż po Grenlandię.

- Istnieją idealne warunki do zbudowania się autostrady ciepła znad Afryki, przez zachodnią Europę, aż po Polskę, Norwegię i Szwecję - mówi Unton-Pyziołek. W naszym kraju w weekend temperatura ma przekraczać 20 st. C.

