Ciemne kłęby dymu nad ośnieżonymi szczytami. Skąd się wzięły
W piątek w rejonie chilijskiego kompleksu stratowulkanicznego Nevados de Chillán w regionie Nuble odnotowano nową aktywność. W powietrze został wystrzelony słup dymu sięgający wysokości 380 metrów nad kraterem.
Według chilijskiej Narodowej Służby Geologicznej i Górniczej (SERNAGEOMIN) materiał piroklastyczny rozprzestrzenił się w kierunku południowym. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie kłębów dymu unoszących się nad ośnieżonymi szczytami. Film udostępniła agencja informacyjna Reuters.
Żółty alert, służby monitorują sytuację
Ogłoszono żółty alert, służby wciąż monitorują aktywność wulkaniczną. Eksperci przekazali, że pozostaje ona w granicach parametrów oczekiwanych dla obecnego poziomu alarmowego. Rejon w odległości jednego kilometra od aktywnego krateru objęto strefą bezpieczeństwa.
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- Puls erupcyjny (krótka aktywność wulkaniczna - red.) ustał po około 45-50 minutach i nie wywarł żadnego negatywnego wpływu na ludzi ani tereny w pobliżu wulkanu - przekazał Pedro de Rios, przewodniczący SERNAGEOMIN, cytowany przez portal La Tercera.
Nevados de Chillan to grupa stratowulkanów położonych w Andach w regionie Nuble w środkowej części Chile. Jest to jeden z najbardziej aktywnych wulkanów w tym rejonie. Składa się z trzech nakładających się na siebie szczytów, największy z nich ma wysokość 3212 m n.p.m.