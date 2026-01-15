Logo TVN24
Świat

Kapsułę otoczyły delfiny. Dragon z chorym astronautą już na Ziemi

Załoga misji Crew 11 wróciła na Ziemię
Załoga Crew 11 wylądowała na Ziemi
Źródło: Reuters
Załoga Crew 11 wróciła z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) na Ziemię. Powodem był stan zdrowia jednego z członków załogi. Była to pierwsza decyzja o skróceniu misji z powodów medycznych w ponad 25-letniej historii ISS.

Kapsuła Crew Dragon, na pokładzie której znajdowali się członkowie misji Crew 11 - Zena Cardman i Michael Fincke z NASA, Oleg Płatonow z rosyjskiej agencji Roskosmos oraz Kimiya Yui z japońskiej agencji kosmicznej JAXA - odłączyła się od stacji kosmicznej i rozpoczęła schodzenie z orbity w środę około godziny 23.20 naszego czasu. Wylądowała w Oceanie Spokojnym zgodnie z planem - w czwartek o godzinie 9.45.

Po wylądowaniu kapsułę otoczyły delfiny, a NASA nawiązała z nią transmisję radiową. Dowódczyni misji Zena Cardman powiedziała "Dobrze być w domu".

Kolejne kroki

Powrót misji Crew 11 nastąpił kilka tygodni przed planowanym terminem z powodu stanu zdrowia jednego z członków załogi. NASA nie ujawniła więcej szczegółów na temat tego, który z astronautów jest chory, powołując się na ochronę danych medycznych - podała w środę późnym wieczorem agencja Reutera. To pierwszy przypadek ewakuacji astronauty z ISS w ciągu 25 lat funkcjonowania stacji.

Jak wyglądają kolejne kroki po splashdownie, czyli wylądowaniu w oceanie? Na antenie TVN24 opowiadał o tym reporter TVN24 BiS Hubert Kijek.

- Teraz ekipy ratunkowe podpływają, zabezpieczą kapsułę, sprawdzą, czy nie ma żadnego wycieku, następnie ta kapsuła zostanie przewieziona na specjalną barkę, później właz zostanie otwarty, astronauci zostaną wyniesieni z tego pojazdu kosmicznego - powiedział.

Kijek wyjaśnił, że choć misja Crew 11 została skrócona z powodu, jak podała NASA, poważnego incydentu medycznego, to problem zdrowotny nie zagraża życiu astronauty.

- Miałem okazję rozmawiać z lekarką, która badała między innymi naszego astronautę (Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego - red.) i usłyszałem od niej, że gdyby to było bardzo poważne, gdyby to był na przykład jakiś zawał albo nagła interwencja chirurga, bo na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nie można przeprowadzać operacji, astronauci prawdopodobnie od razu przeszliby do kapsuły Dragon i próbowali wracać na Ziemię, wydzwanialiby ekipy ratunkowe i mówili "wracamy na Ziemię, ponieważ jeden z członków załogi potrzebuje nagłej pomocy" - wyjaśnił.

Hubert Kijek o powrocie załogi Crew 11 na Ziemię
Źródło: TVN24

Kto pozostanie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Po ewakuacji na pokładzie stacji orbitalnej pozostaną tylko trzej członkowie załogi: Christopher Williams z NASA i dwóch rosyjskich kosmonautów, którzy polecieli na ISS na pokładzie rosyjskiego Sojuza w listopadzie. Dowództwo na stacji przejął Rosjanin Siergiej Kud-Swierczkow.

Crew 12, dwunasta operacyjna misja SpaceX realizowana w ramach programu NASA Commercial Crew Program, ma się odbyć zgodnie z planem w połowie lutego. Na ISS poleci czwórka kosmonautów: Jessica Meir i Jack Hathaway z NASA, Sophie Adenot z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Andriej Fediajew z Roskosmosu.

"W warunkach kosmicznych mogą wystąpić najróżniejsze problemy"
"W warunkach kosmicznych mogą wystąpić najróżniejsze problemy"

Autorka/Autor: kp

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: NASA

NASAISSMiędzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
