"Po wyspie krążą historie o nocnym wyciu szakali. Teraz sytuacja jest jasna"

Mieszkańców położonej na Adriatyku i należącej do Chorwacji wyspy Loszinj terroryzują szakale. Ich obecności nigdy wcześniej nie notowano na tym obszarze - podała w poniedziałek chorwacka telewizja HRT. Właściciele gospodarstw rolnych obawiają się o bezpieczeństwo swoje i zwierząt hodowlanych.

"Jeśli się rozmnożą i rozprzestrzenią, będzie to miało katastrofalne skutki"

Jak podała telewizja HRT, "sprawą zajęły się odpowiednie instytucje", a "największą niewiadomą pozostaje to, jak zwierzęta przybyły na Loszinj".

- Nie wiemy, czy same tu przypłynęły, czy zostały przywiezione. Nawet jeden osobnik to za dużo, a jeśli na przestrzeni lat szakale się tutaj rozmnożą i rozprzestrzenią, będzie to naprawdę miało katastrofalne skutki - powiedział Berisza Meljankić, prezes towarzystwa łowieckiego Kamenjarka.