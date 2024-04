W Chorwacji jest upalnie. Lada moment miejscami spadnie śnieg

W wielu miejscach kraju niedziela była pierwszym upalnym dniem w tym roku. Najgoręcej było w miastach Sisak i Karlovac, gdzie termometry pokazały aż 32 st. C. W Zagrzebiu, stolicy, temperatura sięgnęła 31 st. C. W położonym na wschodzie Osijeku termometry pokazały 31 st. C. W tym mieście, jak donoszą chorwackie media, był to pierwszy tak gorący dzień kwietnia od ponad 100 lat.