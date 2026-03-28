Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

W Zagrzebiu lepiej nie wychodzić z domu. "Mam nadzieję, że nic mnie nie trafi"

|
Burza Deborah doprowadziła do wielu zniszczeń w Zagrzebiu w Chorwacji
Źródło: N1 Televizija/ENEX
W Chorwacji szaleje burza Deborah. Wiatr doprowadził do wielu zniszczeń, a władze Zagrzebia zaleciły mieszkańcom, aby nie opuszczali domów. W wielu rejonach kraju doszło do poważnych utrudnień w transporcie.

W czwartek do Chorwacji dotarła burza Deborah. Przyniosła ze sobą wiatr przekraczający 100 kilometrów na godzinę, który był na tyle silny, że wyrywał drzewa z korzeniami.

Władze zaleciły pozostanie w domach

W piątek burza nadal szalała nad bałkańskim krajem. Od czwartkowego do sobotniego poranka ponad 6800 strażaków wyjechało do prawie 1800 interwencji - przekazał Chorwacki Związek Strażaków (HVZ).

Służby miały dużo pracy w Zagrzebiu, stolicy kraju, oraz okalających ją miejscowościach. Władze zaleciły mieszkańcom pozostanie w domach co najmniej do sobotniego południa. Osoby, którzy musiały rano wyjść, liczyły na to, że nic im się nie stanie.

- Mam nadzieję, że nic mnie nie trafi. Żal mi tylko uszkodzonych samochodów i, nie daj Boże, rannych ludzi. Z resztą damy sobie radę. Podobno ma się to dzisiaj skończyć. Wszędzie są szkody, parasole walają się po koszach na śmieci, pociągi są opóźnione. Burza była dość przerażająca - powiedział jeden z mieszkańców Zagrzebia.

Burmistrz Zagrzebia Tomislav Tomasević poinformował, że w stolicy w wyniku ataku żywiołu wiele osób zostało rannych, ale wszystkie z nich lekko. Do poważniejszego zdarzenia doszło w żupanii zagrzebskiej, gdzie jedna osoba doznała poważniejszych obrażeń, choć według Tomasevicia jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Drzewa spadały na tory

Burza doświadczyła nie tylko Zagrzeb. Z powodu silnego wiatru zamknięto fragmenty wielu dróg. W sobotę, podobnie jak w piątek, niedostępny dla pojazdów jest odcinek krajowej autostrady A1 między tunelem Sveti Rok a wsią Posedarje. Zamknięty jest także fragment malowniczej Magistrali Adriatyckiej prowadzącej wzdłuż wybrzeża.

Utrudnienia dotknęły także transport kolejowy, ponieważ wiatr zwalał drzewa na tory, a połączenia promowe między wybrzeżem a chorwackimi wyspami z powodu groźnych podmuchów zostały zawieszone. Doszło także do przerw w dostawie prądu - w piątek w szczytowym momencie burzy elektryczności nie miało około 18 tysięcy osób.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Źródło: n1info.hr, ENEX

Źródło zdjęcia głównego: N1 Televizija/ENEX

Udostępnij:
Tagi:
Chorwacjaburzaburze
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom