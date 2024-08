Pięć dni czerwonych alertów w Chorwacji

czytaj dalej

Choć sierpień ma jeszcze wiele do powiedzenia, to eksperci coraz częściej zaglądają w wyliczenia modeli meteorologicznych na kolejne miesiące roku. Co czeka nas w pogodzie w końcówce lata i czego spodziewać się jesienią? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przedstawił wstępną prognozę.