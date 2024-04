Nawet 30 stopni Celsjusza mogą wskazywać termometry na początku następnego tygodnia w Chorwacji. Dziennik "Slobodna Dalmacija" pisze o "bombie meteorologicznej", zaznaczając, że pogoda będzie przypominać lato.

"Jeżeli spełnią się prognozy, na początku przyszłego tygodnia wszyscy będziemy potrzebować kremów przeciwsłonecznych i nieustannego orzeźwienia" - zwraca uwagę chorwacka gazeta.

Jak odnotowano, "w poniedziałek i we wtorek w środkowej i zachodniej części Chorwacji temperatura może wzrosnąć do 30 stopni Celsjusza, przypominając prawdziwe lato". Gorąco w niektórych częściach kraju zapowiada się już weekend. W niedzielę termometry mają wskazywać nawet 29 st. C - zapowiada Chorwacki Państwowy Urząd Meteorologiczny (DHMZ).

"Bomba meteorologiczna"

Sytuację związaną z wystąpieniem tak wysokiej temperatury o tej porze roku dziennik "Slobodna Dalmacija" określił "meteorologiczną bombą".

W Dalmacji powietrze ochłodzi "naturalny termoregulator", czyli morze, w którym obecnie panuje temperatura od 14 do 16 st. C - poinformowano. Choć będzie bardzo ciepło, to termometry nie pokażą tak wysokich wartości jak w reszcie kraju.

Kwietniowe gorąco w Europie

Gorące powietrze będzie napływać w ciągu najbliższych dni do Europy w związku z nadejściem wyżu Olli znad Afryki. Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl, "wał wyżowy rozwinie się od północnej Afryki, przez Bałkany, po Ukrainę i zachodnią Rosję". - Układy baryczne utworzą wyśmienite warunki dla cyrkulacji powietrza z południa - dodaje.

Bardzo wysokie wartości temperatura będzie osiągać między innymi na zachodzie kontynentu. We Francji na przeważającym obszarze kraju osiągnie ona szczyt w sobotę, kiedy na południowym zachodzie na termometrach ma być od 25 do 30 st. C, a lokalnie na północy przewiduje się 27-29 st. C.

Afrykańskie powietrze nie ominie Polski. W weekend w naszym kraju temperatura może osiągnąć nawet 28 st. C.

Autorka/Autor:ps

Źródło: PAP, slobodnadalmacija.hr, ENEX, tvnmeteo.pl