Mieszkańcy i wojsko walczą z powodziami. Woda wdzierała się do domów, miejscami doszło do osuwisk

Miejscami sytuacja się pogarsza

W rzece przepływającej przez miejscowość Petrinja odnotowano już poziom wody sięgający 978 centymetrów i wszystko wskazuje na to, że jeszcze będzie on rosnąć. Woda powodziowa przedarła się między innymi do rurociągów. Dlatego władze zdecydowały się wprowadzić tak zwane nadzwyczajne środki ochrony przeciwpowodziowej. Jednym z nich jest budowa studni, która ma zatrzymać wodę i jednocześnie nie zagrażać domom i budynkom. Mimo to jedna z tamtejszych ulic już jest zalana. Mieszkańcy twierdzą, że rzeka wylewała już niejednokrotnie, ale nigdy nie przedzierała się do domów.