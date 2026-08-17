Chorwacja. Mieli wzniecać pożary, cztery osoby zatrzymane. Wśród nich Polka
W sobotę ujęto trzech obywateli Chorwacji narodowości serbskiej w wieku 46, 45 i 42 lat oraz 33-letnią Polkę. Grupa została pojmana w rejonie miasta Benkovac, poruszała się samochodem na zadarskich numerach rejestracyjnych.
Jak pisze w poniedziałek dziennik "Jutarnji list", osoby te zostały zatrzymane w związku z podejrzeniem wywołania pożarów w 10 różnych miejscach na terenie żupanii (czyli polskiego odpowiednika województwa) zadarskiej. Akcję przeprowadzono na podstawie zgłoszeń mieszkańców.
Z ustaleń śledztwa wynika, że cała czwórka, działając na podstawie wcześniejszego planu, celowo wywołała pożary 14 i 15 sierpnia w 10 lokalizacjach na terenie miasta Zadar, ale także w innych częściach żupanii zadarskiej. Pożary zostały ugaszone przez straż pożarną przy wsparciu z powietrza.
W domach podejrzanych znaleziono broń
Na polecenie sądu okręgowego w Zadarze przeprowadzono przeszukania domów, innych pomieszczeń oraz pojazdów użytkowanych przez podejrzanych. Policjanci zabezpieczyli karabin półautomatyczny i 44 sztuki amunicji u 42-latka, a także pistolet i kilka urządzeń mobilnych u 46-latka. Po zakończeniu czynności dochodzeniowych podejrzani zostali przekazani do aresztu policyjnego przy komendzie policji w Zadarze.
"Do prokuratury w Zadarze skierowano zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa polegającego na wywołaniu serii pożarów na terenie żupanii zadarskiej, poparte zgromadzonym dotychczas materiałem dowodowym uzasadniającym podejrzenie popełnienia czynów zabronionych" - poinformowała policja.
Trudne lato
Pod koniec ubiegłego tygodnia w Chorwacji trwała walka z pożarem szalejącym w rejonie miasta Omisz w żupanii splicko-dalmatyńskiej. Zginęła jedna osoba, 40 zostało rannych, w tym Polacy.