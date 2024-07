Miał podpalić las, został wyciągnięty z autobusu za nogi

"Standardowa procedura"

Chorwacka policja zatrzymała w sobotę 35-letniego obywatela Chorwacji podejrzewanego o podłożenie ognia w pobliżu Splitu. Na udostępnionym nagraniu widać uzbrojonych funkcjonariuszy wyciągających go z autobusu miejskiego za nogę.

- To standardowa procedura stosowana w przypadku zatrzymania osoby, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia poważnego przestępstwa które naraziło życie dużej liczby osób. Podejrzany mógł być w chwili zatrzymani uzbrojony - ogłosiła w udostępnionym chorwackim mediom komunikacie komenda policji w Splicie.