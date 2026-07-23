Świat Chorwacja. Trzy osoby ranne po ugryzieniu przez żółwia Matylda Dziechcińska |

Żółw ugryzł turystów, Chorwacja Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: Enex

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W okolicach chorwackiego wybrzeża Kasztel Lukszicz w poniedziałek doszło do niespodziewanych zdarzeń. Żółw morski ugryzł trzy osoby, w tym dziecko, podczas kąpieli w Morzu Adriatyckim. Jeden z dorosłych miał złamany palec i otwartą ranę. Dziecko oraz druga dorosła osoba doznały niewielkich obrażeń.

- Moja mama pływała w morzu. Nurek powiedział jej, że w jej stronę płynie duży żółw, ale zanim zdążył ją ostrzec, żółw ugryzł ją w udo i nie chciał puścić. Mama uderzała go, aż w końcu puścił. Po ugryzieniu został siniak - opisał czytelnik portalu Dalmacija Danas, który widział zdarzenie.

Dlaczego ugryzienie żółwia może bardzo boleć

Antonija Żanić, kierownik oddziału pogotowia ratunkowego w Kasztel Lukszicz wyjaśniła, dlaczego ugryzienie żółwia może być bardzo bolesne. Jest tak ze względu na budowę anatomiczną głowy tego zwierzęcia, która charakteryzuje się potężnymi szczękami i twardym dziobem. Z tego powodu ugryzienie może spowodować obrażenia od siniaków aż po złamania.

- W tym przypadku ofiara doznała złamań palca, ale ugryzienie może spowodować również głębokie rany otwarte lub jedynie powierzchowne obrażenia - powiedziała.

Morze to naturalne środowisko żółwi

Nie udało się ustalić, co sprawiło, że żółw postanowił ugryźć plażowiczów. Karin Speich, ekspertka od żółwi morskich z Akwarium w Puli, wskazuje, że nie jest to typowe zachowanie dla tych zwierząt.

- Trzeba przyznać, że to nietypowe zjawisko. Żółwie morskie zazwyczaj nie podpływają blisko brzegu i nie atakują ludzi, dlatego nie wiemy, co przyciągnęło tego osobnika. Być może pływak przypominał mu coś, co kojarzy się z pożywieniem, a może po prostu był głodny - powiedziała Speich.

Biolodzy podkreślają, że żółwie morskie z natury nie są agresywne, ale mogą ugryźć albo wymierzyć cios płetwą, jeśli poczują się zagrożone. Naukowcy apelują do wczasowiczów, aby zachować bezpieczną odległość od zwierząt wodnych i przypominają, że morze jest naturalnym środowiskiem żółwi.

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