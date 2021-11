Ogień pochłonął lasy, drony zrzucają nasiona. "Włożyliśmy do środka także piasek, trawę, glinę i chili"

Chorwackie niebo przemierzają drony rozsiewające nasiona. Chodzi o zalesienie terenów, do których trudno dotrzeć, strawionych przez pożary. Testy wykazały, że od ponad dwóch lat, kiedy zaczęto korzystać z tej metody zakorzeniło się 40 procent rozrzuconych nasion - przekazał Goran Ladisić z chorwackiej organizacji Magic Forest.

Pojemniki z nasionami przypominają jasnobrązowe piłeczki golfowe. Są wkładane do kapsuł i przyczepiane od spodu drona. Po zrzuceniu uwalniają składniki, które pomagają w stworzeniu korzystnego mikrośrodowiska, umożliwiającego zakorzenienie - wyjaśniają ich twórcy. Okrągłe pojemniki zawierają więc nie tylko nasiona przyszłych drzew, ale i dodatkowe elementy wspomagające.

Chorwacja. Drony pomogą w zalesianiu

- Oprócz żołędzi włożyliśmy do środka także piasek, trawę, glinę i chili - wyjaśnił Goran Ladisić, jeden z liderów chorwackiej organizacji Magic Forest. Jak dodał, chili jest ważnym składnikiem mieszanki, który zapobiega zjedzeniu nasion przez zwierzęta, na przykład przez dziki.

Dotrzeć do odległych terenów, które strawił ogień

Latem często dochodzi do pożarów lasów w Chorwacji na terenach, do których trudno dotrzeć. W tym tygodniu Magic Forest zrzuciło nasiona w gminie Promina na południu kraju. Burmistrz gminy Tihomir Budanko przekazał, że zdecydowano się na nową metodę zalesiania ze względu na dużą liczbę pożarów, jakich doświadcza region. W miejscach, gdzie w 2009 roku płomienie spaliły drzewa do tej pory wyrosły jedynie niskie krzewy.