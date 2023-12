Nawet 120-centymetrowe małże znów widywane w Chorwacji

Od 2016 roku, kiedy w wodach Morza Śródziemnego rozwinął się śmiertelny dla przyszynek szlachetnych patogen , ich liczebność zaczęła drastycznie spadać. Gatunek uznawany był za bliski wyginięcia. Jeszcze do niedawna szacowano, że u wybrzeży Chorwacji żyje około 10 sztuk przyszynek szlachetnych. W ubiegłym roku lokalny nurek napotkał w wodach okalających północną części Istrii grupę 20 osobników. - Wiadomość ta brzmiała niewiarygodnie. Niemożliwe, że one żyją - oceniał Sandro Dujmovic z organizacji Natura Histrica, która zarządza obszarami chronionymi Istrii.

Przyszynki szlachetne zaskoczyły liczebnością

Młode przyszynki zostały wyłowione i przeniesione do specjalnego akwarium w Puli. Woda, w której tam żyją, poddawana jest filtracji. Ma to zapobiec ewentualnemu rozwojowi pasożytów, mogących atakować małże. - Trzymamy je tutaj przede wszystkim po to, aby zapewnić im jak najczystsze środowisko. Staramy się wzmocnić je tak bardzo, jak to możliwe, aby stały się odporne i zdolne do przetrwania ewentualnego powrotu do morza - wyjaśnia chorwacka biolog Nikolina Premate.