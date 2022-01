Stado strusi na gigancie. Interweniowała policja

Ponad 80 strusi czerwonoskórych ( Struthio camelus ) pędziło w sobotę ulicami Chongzuo w chińskim regionie autonomicznym Kuangsi. Widok uciekających ptaków zadziwił mieszkańców i kierowców. Niektórzy zatrzymywali się, by nagrać niecodzienne zdarzenie. Filmy trafiły do sieci, dzięki czemu sprawą zainteresowała się lokalna policja.

Wróciły do domu

Strusie czerwonoskóre to największe żyjące obecnie ptaki. Samce osiągają wysokość do 275 centymetrów, zaś samice do 190 cm. Mogą ważyć nawet 150 kilogramów. Zwierzęta te znane są z osiągania imponujących prędkości - podczas sprintu potrafią rozpędzać się do 70 kilometrów na godzinę. Mogą żyć do 75 lat.