Chmura metanu nad Bałtykiem i północną Europą po wyciekach z gazociągów Nord Stream. Dane ICOS

Uszkodzenie gazociągów Nord Stream na Morzu Bałtyckim wpłynęło na przedostanie się do atmosfery ogromnej ilości metanu - przekazali w piątek badacze z europejskiego Integrated Carbon Observation System (ICOS). To, ile gazu przedostało się do atmosfery i jak krążył po północnych regionach naszego kontynentu, pokazuje animacja.

Emisja metanu potwierdzona przez stacje monitorujące

To, ile metanu przedostało się do atmosfery, pokazują modele

Potrzebne dokładne szacunki

- Być może na późniejszym etapie będzie udało się nam się potwierdzić i określić ilość wyciekającego gazu. Kilku naukowców z ICOS omawia różne możliwości w tym zakresie. W tej chwili, szczególnie biorąc pod uwagę złożone warunki meteorologiczne oraz to, że metan wciąż wydobywa z rur, nie jest to niestety jeszcze możliwe - wyjaśnił Alex Vermeulen, dyrektor ICOS.

ICOS - co to jest

Integrated Carbon Observation System (ICOS) to system obserwacji gazów cieplarnianych, który obejmuje 150 stacji pomiarowych w całej Europie i na sąsiednich oceanach. Ośrodek badawczy ustanowił znormalizowane metody i procesy pomiarowe, aby dostarczać dane w czasie zbliżonym do rzeczywistego, co pozwala na szybkie i precyzyjne porównania obserwacji. Komisja Europejska w listopadzie 2015 roku przyznała organizacji status prawny i wpisała ją do Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Badawczej (ERIC).