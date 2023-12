Chiny w szponach mrozu. W Pekinie temperatura spadła poniżej historycznego minimum

Mroźna aura utrzymuje się w Chinach. W stołecznym Pekinie temperatura spadła w poniedziałek do -15,5 stopnia Celsjusza, a to nowy rekord dla 19 grudnia. Jak informują synoptycy, zimno jest i będzie na dużym obszarze kraju.

W poniedziałek o poranku w Pekinie temperatura spadła do -15,5 stopnia Celsjusza. Wartość ta była niższa od historycznego minimum odnotowanego dla 19 grudnia wynoszącego -15,2 st. C (tak zimno było w 1952 roku). Najniższa odnotowana temperatura w grudniu w Pekinie wyniosła -18,3 st. C.

Mróz będzie dalej ściskał

Zdaniem meteorologów niska temperatura w Chinach utrzymać ma się do czwartku. Z prognoz wynika, że w poniedziałek w mieście Hohhot w Mongolii Wewnętrznej termometry mogą pokazać aż -22 st. C, podczas gdy w Zhengzhou, w centralnej prowincji Henan, temperatura spadnie do -5 st. C.