Autobus wpadł do rzeki. Zginęła jedna osoba, są zaginieni

Ulewy spowodowały, że w południowych regionach Chin jest niebezpiecznie. W Kuangsi-Czuang, jadący przez zalany most autobus z piętnastoma osobami na pokładzie wpadł do rzeki. W wyniku tego zdarzenia zginęła jedna osoba.

Obfite opady deszczu nawiedziły południowe regiony Chin i doprowadziły do rozległych podtopień. W sobotę autobus przewożący 15 pasażerów próbował przejechać przez zalany most i wpadł do rzeki. Jak podała agencja informacyjna Reuters, do wypadku doszło na południu kraju, w północno-zachodniej części regionu Kuangsi-Czuang.

W wyniku tego zdarzenia zginęła jedna osoba, pięć zostało uratowanych. W regionie trwają poszukiwania dziewięciu zaginionych osób. Chińskie Ministerstwo Zarządzania Kryzysowego wysłało w niedzielę do Kuangsi-Czuang grupę ratowników, która ma pomóc w poszukiwaniach zaginionych osób.

Niebezpiecznie w innych regionach

Lokalne władze zaapelowały do mieszkańców, aby ci nie pokonywali samodzielnie samochodami zalanych dróg i mostów, bo może dojść do kolejnych wypadków. W regionie obowiązuje zakaz przeprawy przez wody powodziowe.

Niebezpiecznie jest nie tylko na południu kraju. Jak poinformowała chińska telewizja CCTV, deszcz pada bez przerwy we wschodniej prowincji Jiangxi w Chinach od piątku 15 maja. Na skutek ulew doszło do zalania pól uprawnych. Z powodu gwałtownej aury odwołano zajęcia w szkołach w hrabstwie Shangyou.

Chińskie Narodowe Centrum Meteorologiczne (NMC) prognozuje, że w ciągu najbliższych trzech dni intensywne opady deszczu będą się stopniowo przesuwać na wschód i południe kraju.

Źródło: Reuters, english.news.cn, China Daily
PowódźChinyulewy
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
