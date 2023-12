"Wpadłam w panikę. Wołałam syna, ale nie było odpowiedzi"

Akcje ratunkowe są znacznie utrudniona przez mroźną pogodę, która od ubiegłego tygodnia ogarnia przeważającą część Chin. We wtorek wieczorem w okolicach epicentrum trzęsienia temperatura spadła do około -15 stopni Celsjusza. Według lokalnych mediów, powołujących się na naukowców, ludzie uwięzieni pod gruzami, wystawieni na działanie temperatury -10 st. C , narażeni są na ryzyko wystąpienia hipotermii i mogą pozostać przy życiu tylko przez pięć do dziesięciu godzin. I to tylko w przypadku, jeśli nie odnieśli obrażeń.