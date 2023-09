Powalone drzewa, zalane ulice. Tajfun Saola uderzył w Chiny

czytaj dalej

Szczyt G20 w Delhi odbędzie się w dniach 9-10 września. Indie przygotowują się do tego wydarzenia zarówno pod względem logistycznym, jak i estetycznym. Władze stolicy obawiają się, że w odpowiednim przebiegu wydarzenia mogą przeszkodzić rezusy. By temu zapobiec, w mieście rozlokowano kartonowe podobizny innych małp. Zatrudniono też ludzi do wydawania odstraszających odgłosów.