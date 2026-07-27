Świat Chiny. Rezerwat pod masami błota. Ewakuacje turystów Matylda Dziechcińska |

Turyści zostali ewakuowani z parku Jiuzhaigou, Chiny Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Tajfun Noul dotarł do Chin w niedzielę i uderzył w kraj z niespotykaną siłą. W poniedziałek władze ewakuowały turystów z rezerwatu Jiuzhaigou położonego w prowincji Syczuan w południowo-zachodniej części kraju, który w 1992 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wywołane tajfunem lawiny błotne i ulewy stanowią realne zagrożenie dla życia odwiedzających.

Lokalne władze nie sprecyzowały liczby osób objętych ewakuacją. W komunikacie przekazanym przez państwową telewizję CCTV poinformowały, że z powodu zagrożenia lawinami błotnymi niektóre obszary rezerwatu będą tymczasowo zamknięte dla turystów.

Turyści zostali ewakuowani z parku Jiuzhaigou, Chiny Źródło: Reuters

Masowe ewakuacje mieszkańców

Tajfun Noul jest najsilniejszym tajfunem, który w bieżącym roku uderzył w Chiny. Przyniósł ulewne deszcze, szczególnie groźne w południowych i centralnych regionach. Tylko w prowincji Guangdong w weekend ewakuowano ponad 800 tysięcy osób. W wielu innych prowincjach ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia powodziami błyskawicznymi.

Ministerstwo zasobów wodnych oraz Chińska Administracja Meteorologiczna wydały wspólnie czerwone ostrzeżenie dla szeregu regionów w związku z zagrożeniem spowodowanym przesuwającym się w kierunku północno-zachodnim tajfunem. Chiny będą zmagać się z trudnym żywiołem przynajmniej do wtorku.

Eksperci ostrzegli, że w nadchodzących tygodniach sumy opadów na północy Chin mogą być około 20-50 procenty wyższe niż zazwyczaj o też porze roku. Obecne kataklizmy zbiegają się z okresem najwyższego ryzyka powodziowego, który trwa od połowy lipca do połowy sierpnia.

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Lawiny błotne doprowadziły do śmierci łącznie 47 osób

Osuwiska błotne i erozja gleby są powszechne w górzystych regionach Chin. Aktywne są szczególnie tam, gdzie krzyżują się strome doliny rzeczne, zwłaszcza w szczycie letniej pory deszczowej. Tylko w lipcu w całych Chinach doszło do co najmniej czterech tragicznych w skutkach osuwisk. W lawinie błotnej w metropolii Chongqing zginęło 11 osób, a 50 wciąż jest zaginionych. Żywioł ten w górzystych prowincjach Gansu i Shanxi zebra śmiertelne żniwo kolejnych 36 osób, w tym grupy turystów.

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