Świat Chiny. Tajfun będzie nękał ich kilka dni. Setki tysięcy ewakuowanych Matylda Dziechcińska |

Tajfun Noul uderzył w południowe Chiny Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Nasa Worldview

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Noul to jak dotąd najsilniejszy tajfun, jaki uderzył w Chiny w 2026 roku - poinformowały władze prowincji Guangdong. Około godziny 3.50 lokalnego czasu, Noul dotarł do wybrzeża powiatu Huidong, nadmorskiego obszaru w południowej części prowincji Guangdong. Służby ostrzegają przed ekstremalnymi ulewami i ryzykiem powodzi błyskawicznych w rejonach górskich oraz dolinach rzek.

Tajfun wywołał paraliż komunikacyjny. Na międzynarodowym lotnisku w Shenzhen odwołano 760 lotów, a w Hongkongu anulowano 350 połączeń. W całym regionie nie jeżdżą pociągi szybkiej kolei, a kluczowy most łączący Hongkong z Makau został całkowicie zamknięty. Żywioł wyrywał z korzeniami potężne drzewa w nadmorskim powiecie Huilai w prowincji Guangdong oraz doprowadził do zawalenia się gigantycznych rusztowań w Hongkongu.

Tajfun Noul uderzył w Chiny Źródło zdjęcia: Nasa Worldview

Ewakuowano ponad 800 tysięcy osób

Noul, co w języku koreańskim oznacza zorzę lub blask wschodu albo zachodu słońca, jest dwunastym cyklonem tropikalnym w tym roku, a także trzecim, który uderzył w Chiny w lipcu. Jak poinformowały w niedzielę władze prowincji Guangdong, tajfun spowodował ewakuację ponad 800 tysięcy osób na zagrożonych terenach.

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Jak podała państwowa stacja telewizyjna CCTV, w miarę przemieszczania się w głąb lądu, tajfun ma przynieść silny wiatr i ulewny deszcz w południowych prowincjach, w tym w Jiangxi i Hunan.

W niedzielę Obserwatorium w Hongkongu poinformowało, że tajfun słabnie w miarę przemieszczania się w głąb lądu. W niektórych częściach miasta nadal występuje silny wiatr. Prognozy wskazują, że Noul nie odpuści przynajmniej do wtorku.

Redagował dd