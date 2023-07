Setki tysięcy ludzi uciekły z domów

Ulewy spowodowane tajfunem Doksuri uderzyły we wschodniej części Chin. W prowincji Fujian doszło do powodzi, setki tysięcy mieszkańców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Ponad 30 tysięcy ludzi ewakuowało się w Pekinie. Meteorolodzy ostrzegają, że nad gęsto zaludnione wybrzeże kraju w tym tygodniu nadciągnie kolejny tajfun.