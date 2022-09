Trzęsienie ziemi w Chinach. "Ludzie byli tak przerażeni, że zaczęli płakać"

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,8 nawiedziło w poniedziałek górski region Luding, położony w chińskiej prowincji Syczuan. Zginęło co najmniej 21 osób. W wyniku wstrząsów doszło do osunięć ziemi, zniszczenia wielu domów i przerw w dostawach prądu - poinformowały chińskie media.

Epicentrum znajdowało się w górskim regionie Luding, położonym w prowincji Syczuan, około 226 kilometrów na południowy zachód od Chengdu - poinformowało w poniedziałek Chińskie Centrum Sieci Trzęsień Ziemi. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi jakie nawiedziło ten region od 2017 roku. Miało magnitudę 6,8. Zginęło co najmniej 21 osób - podały lokalne media.

Wstrząsy odczuwalne były w 21-milionowym mieście Chengdu, stolicy chińskiej prowincji Syczuan i spowodowały, że w pobliżu epicentrum doszło do osunięć ziemi. - Ludzie byli tak przerażeni, że zaczęli płakać - powiedziała w rozmowie z Reuterem Laura Luo, międzynarodowa konsultantka PR. - Wszystkie psy zaczęły szczekać. To było naprawdę przerażające - dodała, odnosząc się do momentu rozpoczęcia trzęsienia.