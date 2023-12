Odwołane loty i opóźnione pociągi przez śnieżyce. Teraz możliwy jest 20-stopniowy mróz

Zima dotarła do Chin. Śnieg spowodował zakłócenia w transporcie, w mieście Zhengzhou zamknięto szkoły. We wtorek ostrzeżenia związane z intensywnymi opadami, zamieciami i mrozem obowiązywały w większości kraju. W Pekinie w tym tygodniu temperatura może spaść do -20 stopni Celsjusza.

Obfite opady śniegu pojawiły się w północnych i wschodnich regionach Chin. W poniedziałek w Zhengzhou, stolicy prowincji Henan na wschodzie kraju, wydano czerwony alerty związany z zamiecią śnieżną.

Tłumy ludzi utknęły na dworcu kolejowym w tym mieście, gdy odwołano prawie 200 połączeń. Zamknięto również niektóre drogi i szkoły - poinformował państwowy nadawca CCTV.

Odwołane loty, opóźnione pociągi w Pekinie

Pierwszy śnieg spadł w poniedziałek w Pekinie. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych na ulice nie wyjechała część autobusów, a na stołecznym lotnisku odwołano niektóre loty. Na liniach kolejowych łączących Pekin i Kanton w południowych Chinach wprowadzono ograniczenia prędkości, co spowodowało opóźnienia pociągów.

We wtorek w większości kraju obowiązywały ostrzeżenia przed obfitymi opadami śniegu, zamieciami i mrozem.

Obfite opady śniegu w prowincji Henan PAP/EPA/XINHUA/Zhu Xiang

Możliwe nawet 20 stopni mrozu

W Pekinie w tym tygodniu spodziewane są kolejne opady śniegu, a temperatura może spaść nawet do -20 stopni Celsjusza. Ostatni raz podobny mróz panował tam 7 stycznia 2021 roku, kiedy termometry pokazały -19,6 st. C. Zazwyczaj w połowie grudnia temperatura tam osiąga około -8 st. C. Natomiast najniższą w historii temperaturą zanotowaną w stolicy Chin było -27,4 st. C dnia 22 lutego 1966 r.

Synoptycy prognozują mróz w weekend nawet w południowych Chinach. W Szanghaju temperatura może obniżyć się do -4 st. C. To rzadko spotykane wartości o tej porze roku w tamtej części kraju.

W Pekinie zrobiło się biało PAP/EPA/MARK R. CRISTINO

