Świat Śmiercionośne powodzie. Nie żyje kilkanaście osób Krzysztof Posytek |

Powodzie w Chinach

Środkowe i południowe Chiny zmagają się z ulewami. Według krajowej agencji meteorologicznej wiele prowincji i regionów autonomicznych jest narażonych na powodzie i osuwiska.

Powodzie zabiły kilkanaście osób

We wtorek chiński nadawca publiczny CCTV przekazał, że doszło do powodzi błyskawicznych we wsi Baishuihe w centralnej prowincji Hubei. W dwa dni spadło tam ponad 250 litrów deszczu na metr kwadratowy. W trzech oddzielnych zdarzeniach śmierć poniosły trzy osoby. W wyniku powodzi zmarł również mieszkaniec południowej prowincji Hunan.

CCTV poinformował także, że do dziewięciu wzrosła liczba ofiar wypadku, do którego doszło w sobotę w regionie autonomicznym Kuangsi-Czuang na południu kraju. Autobus przewożący 15 osób próbował przejechać przez zalany most i wpadł do rzeki. Pięć osób udało się uratować, jedna wciąż pozostaje uznana za zaginioną.

Kilkanaście tysięcy ewakuowanych

W związku ze skutkami ulew władze ogłosiły sytuację wyjątkową w wielu dotkniętych obszarach. W poniedziałek w powiecie Shimen w prowincji Hunan ewakuowanych zostało ponad 16 tysięcy mieszkańców. W wielu regionach zamknięto firmy i szkoły, doszło także do zakłóceń w transporcie i przerw w dostawie prądu.

Chińskie Narodowe Centrum Meteorologiczne poinformowało, że w ciągu najbliższych dwóch dni strefa gwałtownych zjawisk pogodowych będzie się stopniowo przesuwać na wschód i południe kraju. Od środy synoptycy prognozują największe opady w środkowym i dolnym biegu rzeki Jangcy.

