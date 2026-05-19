Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Śmiercionośne powodzie. Nie żyje kilkanaście osób

|
Powodzie w Chinach
Powodzie w Chinach
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Co najmniej 13 osób zginęło w wyniku powodzi, które nawiedziły Chiny. Władze ewakuowały kilkanaście tysięcy mieszkańców. Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi groźnymi zjawiskami.

Środkowe i południowe Chiny zmagają się z ulewami. Według krajowej agencji meteorologicznej wiele prowincji i regionów autonomicznych jest narażonych na powodzie i osuwiska.

Powodzie zabiły kilkanaście osób

We wtorek chiński nadawca publiczny CCTV przekazał, że doszło do powodzi błyskawicznych we wsi Baishuihe w centralnej prowincji Hubei. W dwa dni spadło tam ponad 250 litrów deszczu na metr kwadratowy. W trzech oddzielnych zdarzeniach śmierć poniosły trzy osoby. W wyniku powodzi zmarł również mieszkaniec południowej prowincji Hunan.

CCTV poinformował także, że do dziewięciu wzrosła liczba ofiar wypadku, do którego doszło w sobotę w regionie autonomicznym Kuangsi-Czuang na południu kraju. Autobus przewożący 15 osób próbował przejechać przez zalany most i wpadł do rzeki. Pięć osób udało się uratować, jedna wciąż pozostaje uznana za zaginioną.

Powodzie w Chinach
Powodzie w Chinach
Źródło zdjęcia: Reuters

Kilkanaście tysięcy ewakuowanych

W związku ze skutkami ulew władze ogłosiły sytuację wyjątkową w wielu dotkniętych obszarach. W poniedziałek w powiecie Shimen w prowincji Hunan ewakuowanych zostało ponad 16 tysięcy mieszkańców. W wielu regionach zamknięto firmy i szkoły, doszło także do zakłóceń w transporcie i przerw w dostawie prądu.

Chińskie Narodowe Centrum Meteorologiczne poinformowało, że w ciągu najbliższych dwóch dni strefa gwałtownych zjawisk pogodowych będzie się stopniowo przesuwać na wschód i południe kraju. Od środy synoptycy prognozują największe opady w środkowym i dolnym biegu rzeki Jangcy.

Trzęsienie ziemi w Chinach. Nie żyją dwie osoby
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trzęsienie ziemi w Chinach. Nie żyją dwie osoby

Źródło: Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
55 min
pc
Zmniejsza śmiertelność, dowody mamy od lat. Nie wszyscy ją akceptują
TVN24
1 godz 4 min
pc
"Moje pojawienie się na świecie odbyło się w atmosferze skandalu towarzyskiego"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
ChinyPowódź
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Wypadek w Alejach Jerozolimskich
Motocyklista przeleciał nad samochodem
WARSZAWA
Rower wodny wywrócił się na jeziorze Juksty
Wypadek na jeziorze. "To tegoroczni maturzyści"
Mazury
Kolejne odkrycie na terenie Pałacu Brühla - róża wiatrów
"Najciekawsze, najbardziej tajemnicze znalezisko"
WARSZAWA
Włodzimierz Czarzasty
Zakaz Czarzastego i niemal 500 litrów alkoholu w Sejmie. Co dalej?
Patryk Michalski
Zbigniew Ziobro
Media: wiadomo, z jakiego kraju Ziobro wyleciał do USA
TVN24
Amerykanie "wrzucili chińskie prezenty do kosza"? Zdjęcie tego nie pokazuje
Amerykanie "wyrzucili chińskie prezenty"? Nie tu
Zuzanna Karczewska
Donald Trump przed orędziem
Trump rezygnuje z pozwu. Możliwa kontrowersyjna ugoda
BIZNES
wirus ebola shutterstock_1771923899
Śmiertelny wirus wraca. WHO ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia
TVN24
Zbigniew Ziobro
Jak Ziobro dostał się do USA? "To była praca zbiorowa" polityków PiS
TVN24
Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
"Zsiadł z roweru i pchnął mnie na chodnik"
TVN24
szpital przychodnia pacjent lekarz S shutterstock_1129302428.jpg
Zabrała "bezpańską" kurtkę, nie wiedziała o lokalizatorze
WARSZAWA
Tarczyńskiego nie wpuścili, ale "rzekę ludzi w Londynie" pokazał. Tylko że to nie ta
Tarczyńskiego nie wpuścili, ale "rzekę ludzi w Londynie" pokazał. Tylko że to nie ta
Zuzanna Karczewska
Akcja poszukiwawcza zaginionych włoskich nurków
Poszukiwania nurków zakończone. Odnaleziono wszystkie ciała
TVN24
Chodzi o modele Audi: A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 i Q5
Co dwa tygodnie dolewał oleju, żeby nie zatrzeć silnika. Poszedł do sądu i wygrał
Bartłomiej Plewnia
Tłumy przed sklepem Swatch w Genewie
Tłumy klientów, interwencje policji i nieudane zakupy. Premiera zmieniła się w chaos
BIZNES
Posesja Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie
Interwencja policji na posesji Jarosława Kaczyńskiego
WARSZAWA
Ruszyły prace w Elizeum
Prace w jednym z najbardziej tajemniczych zabytków stolicy
WARSZAWA
Shakira
Sąd zdecydował: skarbówka ma zwrócić artystce miliony
TVN24
Reprezentujący Mołdawię Satoshi podczas finału Eurowizji
Dymisja szefa telewizji po głosowaniu w finale Eurowizji
TVN24
Ukraińskie ataki w okolicach Moskwy
Ukraina nie odpuszcza. Wysyła drony w kierunku Moskwy
TVN24
Prognozowana suma opadów we wtorek 19 maja
Idą ulewy. Gdzie się ich spodziewać
Peter Magyar
Magyar w Polsce. To ma w planach
TVN24
Na terenie likwidowanego zakładu górniczego w Stefanowie Ruszkowskim ustały prace
Nie dostali koncesji i zapanowała "cisza jak makiem zasiał"
Piotr Krysztofiak
Siewiera Piasecki
"Potrzebna jest dyplomacja na poziomie prezydenckim". Siewiera: a jej nie ma
TVN24
Spotkanie ze Sławomirem Mentzenem w Piotrkowie Trybunalskim
Mentzen jeździ po Polsce. I zmyśla
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja w mieszkaniu Sakiewicza. Nowe informacje
TVN24
Izabela Bodnar
Mąż posłanki z zarzutami. Zabrała głos
TVN24
Cezary Tomczyk
"Jadę do USA z wiadomością od Tuska"
TVN24
Peter Magyar o porządkach po poprzedniej władzy
Złocony sufit. Magyar wzywa do rezygnacji
TVN24
Policja znalazła narkotyki
"Różowa kokaina" ukryta w mieszkaniu
WARSZAWA
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom