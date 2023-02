Sklonowano trzy "superkrowy". Mogą produkować nawet 18 ton mleka rocznie

"Superkrowy" mleczne zostały z powodzeniem sklonowane przez chińskich naukowców. Należą one do rasy cenionej ze względu na wydajność produkcyjną - w ciągu życia jej przedstawiciele mogą dać nawet 100 ton mleka, a rocznie 18 ton. Naukowcy mają nadzieję, że w ten sposób rozwiążą problem z dostawami mleka, z jakimi borykają się Chiny.

Naukowcy z Północnozachodniego Uniwersytetu Rolniczo-Leśnego (NWAFU) w chińskim mieście Xianyang poinformowali we wtorek o pomyślnym sklonowaniu trzech krów mlecznych rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Zwierzęta te są znane ze względu na ich wysoką wydajność w produkcji mleka.

Materiał genetyczny superkrów

Jak opisują badacze, do projektu wybrane zostały "superkrowy" pochodzące z różnych chińskich gospodarstw - najbardziej wydajne osobniki, zdolne do produkcji 18 ton mleka rocznie i ponad 100 ton mleka w ciągu życia. Są to niezwykle cenne zwierzęta - szacuje się, że w Chinach na 10 tysięcy osobników, zaledwie pięć posiada taką umiejętność.