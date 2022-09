Ziemia zadrżała i pozbawiła życia ponad 70 osób. Na horyzoncie zagrożenie ze strony innego żywiołu

Liczba zabitych w wyniku trzęsienia ziemi w chińskiej prowincji Syczuan wzrosła do 74 - poinformowały w środę państwowe media. Trwają poszukiwania prawie 30 zaginionych. Służby w miejscu trzęsienia zarejestrowały wstrząs wtórny. Meteorolodzy ostrzegają z kolei przed ulewami.

Poniedziałkowe trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,8, do którego doszło w Syczuanie w południowo-zachodnich Chinach, zostało ocenione jako najsilniejsze od 2017 roku w tamtym rejonie. Według ostatniego tragicznego bilansu co najmniej 74 osoby zginęły, a 259 zostało rannych. We wtorek wieczorem 26 osób nadal uznawało się za zaginione.