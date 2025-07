Pomysł skrytykowany przez obrońców zwierząt

Dziennie sprzedawanych jest ok. 20 biletów w cenie 1078 juanów (ok. 552 zł), które pozwalają na przytulanie lwiątek. CNN przytacza komentarze użytkowników chińskiego serwisu Weibo, którzy określali to jako "zabawę dla bogaczy" i zaapelowali, by "zajęły się tym odpowiednie władze". Wpisy przyciągnęły uwagę mediów i obrońców zwierząt. Restauracja odniosła się do publicznej krytyki oświadczając, że "lwiątka są pod dobrą opieką".