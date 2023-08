Tylko w jednym w mieście w weekend utonęło 14 osób. Rośnie liczba śmiertelnych ofiar powodzi

Władze regionu poinformowały, że nadal poziom wód na Sungari - największej rzece północno-wschodnich Chin - jest niebezpiecznie wysoki, ale w samym mieście woda ustąpiła i udało się przywrócić dostawy elektryczności do części domów. Wciąż trwają prace nad naprawami sieci w prowincjach Jilin, Heilongjiang i Liaoning, które znajdują się w pobliżu granicy z Rosją i Koreą Północną - podała lokalna telewizja CCTV.

Największe opady od ponad 140 lat w Pekinie

Rekordowe opady zmusiły chińskie władze do przekierowania wody z wezbranych rzek do zaludnionych obszarów. Jak opisał Reuters, wywołało to gniew mieszkańców, którzy zwracają uwagę na poświecenie ich domów w celu ratowania Pekinu.