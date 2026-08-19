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Zrobili to po raz pierwszy. Dołączyli do firm Elona Muska i Jeffa Bezosa

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Chińska firma LandSpace odzyskała pierwszy stopień rakiety Zhuque-3
Chińska firma LandSpace odzyskała pierwszy stopień rakiety Zhuque-3
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Chińska firma LandSpace po raz pierwszy pomyślnie odzyskała na lądzie pierwszy stopień rakiety orbitalnej. Wcześniej podobnego wyczynu dokonały jedynie amerykańskie przedsiębiorstwa SpaceX i Blue Origin.

W ostatnich latach amerykańskie przedsiębiorstwa - SpaceX należące do Elona Muska i Blue Origin kontrolowane przez Jeffa Bezosa - opracowały rakiety nośne wielokrotnego użytku. Ich elementy mogą być odzyskiwane i wykorzystywane ponownie, co obniża koszty misji i pozwala zwiększyć ich częstotliwość.

Udanie odzyskali pierwszy stopień rakiety na lądzie

Teraz do amerykańskich firm dołączyło chińskie przedsiębiorstwo LandSpace. Jak podały państwowe media, pomyślnie odzyskało ono pierwszy stopień 66-metrowej rakiety Zhuque-3, napędzanej ciekłym metanem i tlenem. Jest ona nazywana chińską odpowiedzią na Falcona 9 firmy SpaceX.

Rakieta wystartowała z Centrum Wystrzeliwania Satelitów w Jiuquan na północnym zachodzie Chin w środę o godzinie 7.35 czasu lokalnego (godz. 1.35 w Polsce) i wyniosła na orbitę satelitę telekomunikacyjnego Honghu-3.

Pierwszy stopień, wykonany ze stali nierdzewnej, powrócił na ziemię i wylądował pionowo na rozłożonych podporach w prowincji Gansu - około 390 kilometrów na południowy wschód od platformy startowej.

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Chińska firma LandSpace odzyskała pierwszy stopień rakiety Zhuque-3
Chińska firma LandSpace odzyskała pierwszy stopień rakiety Zhuque-3
Źródło zdjęcia: Reuters

Chińska konkurencja dla Muska i Bezosa

Zhuque-3 stała się pierwszą na świecie rakietą wykonaną ze stali nierdzewnej, której pierwszy stopień pomyślnie odzyskano po locie orbitalnym.

Podobną konstrukcję, w systemie Starship/Super Heavy, stosuje SpaceX, ale wciąż oczekuje ona na zgody regulacyjne, by można było przeprowadzić analogiczną próbę po locie orbitalnym.

Zastosowanie stali nierdzewnej ma na celu obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie odporności termicznej.

Chińczycy po raz czwarty próbowali odzyskać stopień orbitalny rakiety. Podczas debiutu Zhuque-3 w grudniu 2025 roku moduł uległ zniszczeniu.

W lipcu 2026 roku państwowy koncern CASC przechwycił pierwszy stopień rakiety Długi Marsz 10B, ale zrobił to na platformie morskiej, za pomocą systemu lin i haków.

Chiny pracują nad technologią wielokrotnego użytku przede wszystkim po to, by szybciej i taniej zbudować konstelacje satelitów Guowang i Qianfan, mających stanowić konkurencję dla Starlinka firmy SpaceX.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
ChinyKosmosNauka
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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