Zrobili to po raz pierwszy. Dołączyli do firm Elona Muska i Jeffa Bezosa
W ostatnich latach amerykańskie przedsiębiorstwa - SpaceX należące do Elona Muska i Blue Origin kontrolowane przez Jeffa Bezosa - opracowały rakiety nośne wielokrotnego użytku. Ich elementy mogą być odzyskiwane i wykorzystywane ponownie, co obniża koszty misji i pozwala zwiększyć ich częstotliwość.
Udanie odzyskali pierwszy stopień rakiety na lądzie
Teraz do amerykańskich firm dołączyło chińskie przedsiębiorstwo LandSpace. Jak podały państwowe media, pomyślnie odzyskało ono pierwszy stopień 66-metrowej rakiety Zhuque-3, napędzanej ciekłym metanem i tlenem. Jest ona nazywana chińską odpowiedzią na Falcona 9 firmy SpaceX.
Rakieta wystartowała z Centrum Wystrzeliwania Satelitów w Jiuquan na północnym zachodzie Chin w środę o godzinie 7.35 czasu lokalnego (godz. 1.35 w Polsce) i wyniosła na orbitę satelitę telekomunikacyjnego Honghu-3.
Pierwszy stopień, wykonany ze stali nierdzewnej, powrócił na ziemię i wylądował pionowo na rozłożonych podporach w prowincji Gansu - około 390 kilometrów na południowy wschód od platformy startowej.
CZYTAJ TAKŻE: Rakieta Muska rozbiła się o Księżyc
Chińska konkurencja dla Muska i Bezosa
Zhuque-3 stała się pierwszą na świecie rakietą wykonaną ze stali nierdzewnej, której pierwszy stopień pomyślnie odzyskano po locie orbitalnym.
Podobną konstrukcję, w systemie Starship/Super Heavy, stosuje SpaceX, ale wciąż oczekuje ona na zgody regulacyjne, by można było przeprowadzić analogiczną próbę po locie orbitalnym.
Zastosowanie stali nierdzewnej ma na celu obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie odporności termicznej.
Chińczycy po raz czwarty próbowali odzyskać stopień orbitalny rakiety. Podczas debiutu Zhuque-3 w grudniu 2025 roku moduł uległ zniszczeniu.
W lipcu 2026 roku państwowy koncern CASC przechwycił pierwszy stopień rakiety Długi Marsz 10B, ale zrobił to na platformie morskiej, za pomocą systemu lin i haków.
Chiny pracują nad technologią wielokrotnego użytku przede wszystkim po to, by szybciej i taniej zbudować konstelacje satelitów Guowang i Qianfan, mających stanowić konkurencję dla Starlinka firmy SpaceX.