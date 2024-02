Pod śniegiem zawalił się dach szpitala. Było o krok od tragedii

Obfite opady śniegu spowodowały zawalenie się dachu szpitala w Suqian w północnych Chinach. Jak przekazały lokalne media, do zdarzenia doszło w środku nocy, gdy ta część budynku była pusta. Śnieg dał się we znaki także rolnikom - jego gruba, ciężka pokrywa uszkodziła część szklarni.

W części Chin zapanowała zimowa, niebezpieczna aura. W niedzielę w hrabstwie Fuyun w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur temperatura obniżyła się do -52,3 stopni Celsjusza. Zima zawitała także do wschodnich regionów kraju. W prowincjach Anhui, Henan i Hubei ogłoszono alert przed obfitymi opadami śniegu i niską temperaturą, a meteorolodzy przewidują, że zimowe burze będą nawiedzać kraj co najmniej do piątku.