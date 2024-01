Wzrósł bilans ofiar osuwiska w Chinach. "Góra po prostu się zawaliła"

Bilans ofiar śmiertelnych osuwiska, do którego doszło w prowincji Junnan w południowo-zachodniej części Chin, wzrósł we wtorek do 25 zabitych. Służby ratunkowe wciąż poszukują zaginionych.

Lawina ziemi i skał zeszła na dwie wioski położone w okolicach miasta Zhaotong w prowincji Junnan, w południowo-zachodniej części Chin. Co najmniej 18 gospodarstw zostało całkowicie zasypanych. Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 5.51 (w Polsce była wtedy niedziela, godz. 22.51). W wyniku osunięcia się ziemi zginęło co najmniej 25 osób - podała we wtorek agencja Reuters.