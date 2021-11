Śnieg, mróz i wiatr w Chinach. Ostrzeżenia przed zamieciami

Trudna sytuacja jest w Pekinie, a także na jego przedmieściach. Śnieg zaczął tam padać w sobotę, a na drogi wyjechały zastępy pługów i piaskarek. To pierwsze opady śniegu w stolicy Chin w tym sezonie, do których doszło o 23 dni wcześniej niż zwykle. Meteorolodzy ostrzegają, że w niedzielę na niektórych obszarach może spaść nawet 30 centymetrów śniegu.

Dodatkowo tego dnia wieczorem temperatura ma spaść do najniższych wartości dla tego okresu z ostatniej dekady.

Ostrzeżenia przed zamieciami i mróz

Dla niektórych północnych, wschodnich i centralnych regionów kraju wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem. To pierwsze takie alerty w tym sezonie.

Wraz z nadejściem śniegu temperatura w niektórych miejscach spadła o 10 stopni Celsjusza. W mieście Lanzhou w północno-zachodniej prowincji Gansu termometry pokazały -10 st. C.

Z nadejścia zimy zadowoleni są w mieście Zhangjiakou w prowincji Hebei, współgospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich rozpoczynających się 4 lutego 2022 roku. Ułatwi to bowiem przygotowanie aren do sezonu. W niedzielę spodziewanych jest tam 10-15 centymetrów śniegu i temperatura nawet do -18 stopni Celsjusza.