Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Polecieli na orbitę. Jedno z nich ma zostać tam na rok

|
Start chińskiej misji
Ruszyła misja Shenzhou-23
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
W kierunku chińskiej stacji kosmicznej Tiangong wyruszyła misja Shenzhou-23 z trójką tajkonautów na pokładzie. Jeden z członków załogi ma spędzić w kosmosie rok.

Rakieta nośna Długi Marsz-2F Y23 ze statkiem kosmicznym Shenzhou-23 wystartowała w niedzielę o godz. 17.08 czasu polskiego z Centrum Wystrzeliwania Satelitów w mieście Jiuquan na północnym zachodzie Chin.

Jedno z nich zostanie w kosmosie na rok

Na pokładzie są trzy osoby. Specjalistką od prowadzenia badań jest była hongkońska policjantka Lai Ka-ying, która zarazem jest pierwszą przedstawicielką tego miasta, biorącą udział w chińskiej misji kosmicznej. Dwaj pozostali tajkonauci to dowódca Zhu Yangzhu i pilot Zhang Yuanzhi. Obaj są członkami Korpusu Astronautów Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Jeden z członków załogi ma spędzić na stacji kosmicznej Tiangong cały rok, czyli dwa razy dłużej niż trwały dotychczasowe misje statków Shenzhou. Misja ma przyczynić się do zbadania tego, jak przebywanie przez dłuższy czas w kosmosie wpływa na fizjologię człowieka.

Start kolejnej chińskiej misji
Start kolejnej chińskiej misji
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
Załoga misji przed startem
Załoga misji przed startem
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Kosmiczny wyścig

Jak zwróciła uwagę agencja informacyjna Reuters, nie jest to pierwsza chińska misja kosmiczna, ale ta konkretna wpisuje się w rywalizację ze Stanami Zjednoczonymi o to, kto wyląduje pierwszy na Księżycu. NASA zapowiedziała, że chce dokonać tego wyczynu już w 2028 roku. Stany Zjednoczone chcą być na stałe obecne na Srebrnym Globie, co ma w przyszłości przyczynić się do ludzkiej eksploracji Marsa.

Reuters przekazał też, że przedstawiciele USA grożą, iż Chiny chcą skolonizować Księżyc i czerpać z jego zasobów naturalnych. Pekin zaprzecza tym doniesieniom.

124-metrowy kolos wzbił się w powietrze. Stracił jeden silnik
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

124-metrowy kolos wzbił się w powietrze. Stracił jeden silnik

Nauka
Źródło: PAP, Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
Zbrodnia w Jabłonnie
Służącą zabił, ciężarną żonę ranił. "Wszystko darować" wyszeptała w sądzie
Tamara Barriga
Suplementy z kolagenem są dostępne w różnych formach
"Białko młodości" podbija rynek. Warto je suplementować?
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
KosmosKsiężyc
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Koniec referendum w Krakowie. Są wyniki exit poll
TVN24
Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta Krakowa
Kraków zdecydował o losie prezydenta. Pierwsze komentarze
TVN24
24 0725 latwogang-0006
Dojechał do Gdańska. Sukces akcji Łatwoganga
BIZNES
Zbiornik
W zbiorniku miało pojawić się pęknięcie. "Wciąż istnieje niebezpieczeństwo eksplozji"
Wjechał na Morskie Oko, teraz przeprasza
Wjechał autem nad Morskie Oko, teraz przeprasza. "Opuściłem Polskę dobrowolnie"
TVN24
Słoń zabił słonicę w czeskim zoo
Słoń zabił słonicę w czeskim zoo
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Najpierw ochłodzenie, potem uderzenie gorąca
Prognoza
Karol Nawrocki
Kto jest właścicielem mieszkania? Ludzie prezydenta i MSWiA wyjaśniają
TVN24
Ucieczka zakończyła się zderzeniem
Ścigali go SOP-owcy. Uciekał pod prąd, zderzył się z autobusem
WARSZAWA
Agresja na drodze w Straszynie. Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę
Otworzył drzwi auta i kopnął kobietę. Nagranie
TVN24
Bawół przypominający Donalda Trumpa stał się viralem
Bawoli sobowtór Donalda Trumpa podbił sieć
Ciekawostki
Ukraina ataki 24.05.2026
"Dosłownie stała ściana ognia, wszystko w płomieniach". Ogromne zniszczenia w Kijowie
TVN24
Karol Nawrocki
Fałszywy alarm i służby w domu rodziny prezydenta. Szef MSWiA o szczegółach zgłoszenia
TVN24
Policja (zdj. ilustracyjne)
Odnaleziono zaginioną 14-latkę
TVN24
Donald Trump rusza w podróż do Chin
Najgorsze nastroje w historii. Koszty życia uderzają w Trumpa
BIZNES
27 min
brexit repo osiema
Ta decyzja wywołała szok w Europie. "Wszyscy powtarzali: to się nie wydarzy, to niemożliwe"
Marek Osiecimski
Start rakiety Starship V3
124-metrowy kolos wzbił się w powietrze. Stracił jeden silnik
Nauka
mapa
Pożar na nasypie kolejowym. Ewakuowano ponad 500 pasażerów pociągu
TVN24
Erupcja podwodnego wulkanu w Morzu Bismarcka
Wybuchł nieznany wcześniej wulkan. Może stworzyć wyspę
Nauka
Kucyk utknął w oponie
Kucyk utknął w oponie. "To była bardzo delikatna akcja ratunkowa"
Ciekawostki
We wzruszającej historii słonia i strażnika zgadza się tylko jedna rzecz
FAŁSZSłoń "nigdy nie zapomniał" strażnika. W tej historii zgadza się jedna rzecz
Gabriela Sieczkowska
137-0011
"Fala uderzeniowa była tak wielka". W ataku ucierpiał polski klasztor
TVN24
Sprawa 8‑latka z Łącznej. Jest śledztwo prokuratury, szkoła reaguje (zdjęcie ilustracyjne)
Sprawa 8-latka z Łącznej. Jest postępowanie prokuratury, szkoła reaguje
TVN24
Nocą drogi zrobią się śliskie od deszczu
Noc z deszczem w części kraju
Prognoza
Podejrzani rozbierali samochody na części
Rozbierali na części kradzione samochody i wywozili je do Gruzji
WARSZAWA
Zbiornik wodny na Błoniach Wilanowskich
Wielki zbiornik na działce dewelopera. "Wie ktoś, w jakim celu to powstało?"
Klaudia Kamieniarz
24 0900 s2 cl-0008
Jak przebiegała interwencja? Szef straży pożarnej o szczegółach
TVN24
Pożar domu w Sochaczewie
Płonął dom jednorodzinny. Pięć osób trafiło do szpitala
WARSZAWA
"Genetycznie zmodyfikowane kleszcze". Najpierw się śmialiśmy, potem już nie
"Genetycznie zmodyfikowane kleszcze"? Tu nie ma się z czego śmiać
Zuzanna Karczewska
Błonnik to kluczowy składnik diety
Nie brzmi sexy, ma miliony odsłon i działa. Dietetyk: ten trend może mieć sens
Agata Daniluk
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom