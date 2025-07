Kolejne ofiary śmiertelne ulew. Władze przyznają się do błędu

44 osoby zginęły w Pekinie po intensywnych opadach deszczu, które nawiedziły stolicę Państwa Środka w ostatnich dniach. Dziewięć osób pozostaje zaginionych. Ekstremalna pogoda w Chinach doprowadziła także do śmierci co najmniej ośmiu osób w Chengde, mieście znajdującym się w prowincji Hebei nieopodal Pekinu. Do tragedii doszło w wioskach graniczących z dzielnicą Miyun w północno-wschodniej części stolicy, gdzie znajduje się największy w całych północnych Chinach zbiornik zaporowy. Wioski, w których zginęło osiem osób, położone są wysoko w dolinie, powyżej zbiornika w Miyunie.