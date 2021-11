Strumień zimna jednym przyniósł opady śniegu, drugim zabrał upał

Jeszcze kilka dni temu - 26 października - w niektórych południowych regionach Chin termometry wskazywały nawet 28 stopni Celsjusza. Teraz jednak, jak przekazało Chińskie Narodowe Centrum Meteorologiczne, do kraju napłynął silny strumień zimnego powietrza z północy. Prognozowano, że w większości regionów temperatura może obniżyć się gwałtownie o 6-9 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet o 15 st. C.

Od poniedziałkowego wieczoru w prefekturze Altay na północy kraju padał ciężki śnieg, a w niektórych miejscach doszło do zamieci. Lokalne władze ogłosiły alarmy przed zamieciami i oblodzeniem dróg.

Chiny. Możliwe nawet -15 stopni

We wtorek pokrywa śnieżna urosła do 15 centymetrów. Znów prognozowane są oblodzenia dróg i utrudnienia komunikacyjne.

A co przyniesie aura w kolejnych dniach? Według prognoz w środę termometry w najcieplejszym momencie dnia mogą pokazać miejscami -15 stopni Celsjusza.

Zimno ma doskwierać północnym Chinom co najmniej do niedzieli. Prognozowane są kolejne duże opady deszczu i śniegu. Potem nadjedzie ocieplenie i jak wskazują prognozy, na północy termometry pokażą ponad 10 stopni, zaś w południowych regionach znów jest szansa na nawet 30 st. C.