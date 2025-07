63 stopnie Celsjusza przy gruncie. Przez skwar stanęły fabryki

Ekstremalne upały nawiedziły północno-zachodnie Chiny. W Turfanie temperatura powierzchni ziemi wzrosła aż do 63 stopni Celsjusza. Skwar dotyka nie tylko tego regionu - w całym kraju fala gorąca utrudnia codzienne życie i zagraża funkcjonowaniu kluczowych sektorów gospodarki.

W okolicach miasta Turfan w regionie autonomicznym Sinciang w północno-zachodnich Chinach odnotowano ekstremalnie wysoką temperaturę powierzchni Ziemi. Umieszczony przy gruncie termometr pokazał aż 63 stopni Celsjusza. Fale turystów przyjeżdżających zobaczyć pustynny krajobraz zmagają się z wręcz niebezpiecznym upałem. Okolice Turfanu znane są z ekstremalnie wysokich temperatur, a obecnie to jedno z najgorętszych miejsc na Ziemi.

Najwyższe zużycie energii w historii

Upał dotyka nie tylko regionu Sinciang. Tegorocznego lipca całe środkowe i południowe Chiny doświadczają rekordowej fali gorąca, która dotknęła ponad 200 milionów ludzi. W wielu prowincjach odnotowano najwyższe temperatury w historii pomiarów - temperatura odczuwalna przekraczała nawet 50 st. C. Winę za ekstremalne gorąco ponosi rozległy, subtropikalny układ wysokiego ciśnienia, który pomaga w utrzymaniu skrajnie suchych i upalnych warunków.

Upały doprowadziły do bezprecedensowego wzrostu zużycia energii. Według władz 17 lipca padł krajowy rekord zapotrzebowania na prąd: ponad 1,5 miliarda kilowatów. To aż o 55 milionów kW więcej niż w najgorętszych momentach ubiegłego roku. Chińska sieć energetyczna do tej pory wytrzymuje przeciążenie, ale eksperci ostrzegają, że jeśli fala upałów się utrzyma, może pojawić się konieczność racjonowania energii i czasowe wyłączenia prądu.