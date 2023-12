"Ta fala zimna jest potężna". Mogą paść rekordy

"Wiele miejsc doświadczy rekordowego zimna"

Według zapowiedzi z początku tygodnia w Pekinie możliwy jest spadek temperatury do -20 st. C. Ostatni raz podobny mróz panował tam 7 stycznia 2021 roku, kiedy termometry pokazały -19,6 st. C. Zazwyczaj w połowie grudnia temperatura tam osiąga około -8 st. C. Natomiast najniższą w historii temperaturą zanotowaną w stolicy Chin było -27,4 st. C dnia 22 lutego 1966 r.

Mroźne powietrze dotrze prawdopodobnie do Szanghaju. W weekend temperatura ma obniżyć się do -6 st. C. To rzadko spotykane wartości o tej porze roku w tamtej części kraju. W czwartek synoptycy ostrzegali, że w mieście Nankin, stolicy prowincji Jiangsu w pobliżu Szanghaju, w ciągu 24 godzin temperatura spadnie do około 5 st. C z 16 st. C.