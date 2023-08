Zoo zaprzecza, ludzie nie wierzą. Tłumy chcą zobaczyć "człowieka w stroju niedźwiedzia"

Odkąd hitem internetu stało się nagranie z domniemanym "człowiekiem w kostiumie niedźwiedzia" pokazywanym w chińskim zoo, ogród ten przeżywa oblężenie. Choć władze ogrodu zoologicznego zapewniły, że to prawdziwe zwierzę, tysiące osób chcą sprawdzić to osobiście. A liczba odwiedzających zoo gwałtownie rośnie.

"Człowiek w kostiumie" niedźwiedzia

Spór o prawdziwość niedźwiedzia sprawił, że wiele osób postanowiło zobaczyć zwierzę osobiście. W ciągu kilku dni liczba odwiedzających ogród zoologiczny w Hangzhou gwałtownie wzrosła o 30 proc., do około 20 tysięcy osób dziennie, informują lokalne media.

- Po tym, jak zobaczyłem w internecie stojącego niedźwiedzia, chciałem przekonać się, jak wygląda na żywo - powiedział portalowi mężczyzna, który przyjechał do zoo specjalnie dla niego. - Po obejrzeniu tego nagrania kupiliśmy bilety na pociąg z Suzhou (oddalonego od Hangzhou o ponad 160 kilometrów - red.). Jechaliśmy tu nocą. Te niedźwiedzie są takie słodkie - powiedział w lokalnej telewizji Hangzhou TV inny odwiedzający zoo, Qian Ming.

Niedźwiedź malajski

Biruangi malajskie (Helarctos malayanus), zwane potocznie niedźwiedziami malajskimi, to najmniejsze niedźwiedzie świata - gdy dorosłe osobniki staną na tylnych łapach, mają maksymalnie 1,3 metra wysokości. Zwierzęta te zamieszkują deszczowe lasy Azji od Himalajów po chińską prowincję Syczuan i Półwysep Malajski.

"Pierwsze, co przychodzi na myśl, kiedy myślisz o niedźwiedziach, to ogromne rozmiary i niesamowita siła… Ale nie wszystkie niedźwiedzie to niebezpieczne bestie" - wyjaśniono w oświadczeniu wydanym przez chiński ogród zoologiczny.