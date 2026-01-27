Chciała zrobić sobie zdjęcie z dzikim kotem, została zaatakowana

Irbis śnieżny Pamir skończył roczek Źródło: Paulina Chmielnicka-Tkaczyk/warszawskie zoo

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w okolicach kurortu Koktokay w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur na zachodzie Chin. W piątek grupa turystów wybrała się na wycieczkę, gdy w oddali zauważyła rzadkie, dzikie zwierzę - irbisa, czyli panterę śnieżną.

Nieudana próba zrobienia zdjęcia

Jak podały lokalne media, jedna z turystek postanowiła zbliżyć się do zwierzęcia, by zrobić mu zdjęcie. W pewnym momencie irbis zaatakował ją. Zakrwawiona kobieta upadła na śnieg.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazuje nieruchomą kobietę, obok której leży zwierzę. Na innym wideo widać dwie osoby pomagające turystce wstać. Zwierzę oddalało się wtedy od miejsca ataku. Kobieta została przewieziona do szpitala, a jej stan jest stabilny. Udało jej się uniknąć ciężkich obrażeń dzięki kaskowi narciarskiemu, który miała na głowie.

🚨A snow leopard attacked a skier in northern China, an extremely rare incident, as snow leopards usually avoid humans. The cause of the attack remains unknown. pic.twitter.com/7Hs009UAPn — The Page Z (@ThePageZ_) January 27, 2026 Rozwiń

Rzadkie i zagrożone

"Apelujemy o ścisłe przestrzeganie wytycznych, zachowanie bezpiecznej odległości w przypadku spotkania dzikich zwierząt oraz natychmiastowe zgłoszenie tego faktu policji" - przekazały lokalne służby leśne.

Irbisy, czyli pantery śnieżne (Panthera uncia), pochodzą z Azji Środkowej i Południowej. Według WWF na całym świecie pozostało ich tylko od 4000 do 6500, a 60 procent ich siedlisk znajduje się w Chinach. Nie atakują ludzi niesprowokowane.