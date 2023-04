Burze piaskowe w Pekinie. Normy zanieczyszczenia powietrza znacznie przekroczone. Ostrzeżenia

Piasek niesiony przez wiatr znad pustyni Gobi dokucza mieszkańcom Pekinu w ostatnich dniach, ale szczególnie gęste burze piaskowe mają nawiedzić to miasto i kilka prowincji w środę - zapowiadają prognozy. Obywateli ostrzeżono przed zagrożeniami dla dróg oddechowych i bardzo słabą widzialnością, utrudniającą podróżowanie.

Alerty przed burzami piaskowymi

Synoptycy wydali na razie niebieski alert (Chiny mają czteropoziomowy system ostrzegania pogodowego, przy czym czerwony oznacza najpoważniejsze ostrzeżenie, następnie jest pomarańczowy, potem żółty, a niebieski oznacza zagrożenie najmniej dotkliwe). W kolejnych godzinach spodziewane jest zaostrzenie alertu do żółtego. Oznacza on dla mieszkańców między innymi zalecenie, by zamknąć drzwi, zabezpieczyć przedmioty i konstrukcje podatne na silny wiatr oraz unikać przebywania na zewnątrz, zwłaszcza w przypadku osób ze schorzeniami płuc lub alergią na pył.