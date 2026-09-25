Świat Celnicy przeszukali kontener. Znaleźli setki skamieniałości Oprac. Krzysztof Posytek |

Chilijscy celnicy znaleźli ponad 200 skamieniałości amonitów w kontenerze z Madagaskaru Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Do nietypowego znaleziska doszło 10 września, ale poinformowano o nim kilkanaście dni później, w piątek 25 września. Celnicy przeszukiwali kontener wysłany z Madagaskaru, w którym miały znajdować się szklane ozdoby domowe, łańcuszki i wisiorki. Nieoczekiwanie znaleźli w nim ponad 200 skamieniałości, które były zapakowane w kartonowe pudła oraz owinięte w gazety i czasopisma z Madagaskaru.

Setki skamieniałości w kontenerze

Na miejsce zostali wezwani specjaliści z chilijskiego Muzeum Przyrodniczo-Historycznego w San Antonio (MUSA), którzy potwierdzili autentyczność znaleziska, stwierdzając, że są to skamieniałości amonitów. Ocenili, że pochodzą z wczesnej kredy, sprzed około 110 milionów lat.

- Wyróżniają się specyficznymi cechami na tle innych rodzajów skamieniałości. Odznaczają się szczególnym połyskiem - ich żyłkowanie lśni, a jeśli się przyjrzeć, można dostrzec w nich również szczątki, fragmenty, a nawet liście. To cechy charakterystyczne dla okazów pochodzących z Madagaskaru - wyjaśniła Viviana Guzman, kierowniczka ds. dziedzictwa kulturowego w urzędzie celnym w San Antonio.

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Chilijscy celnicy znaleźli ponad 200 skamieniałości amonitów w kontenerze z Madagaskaru Źródło zdjęcia: Reuters

Chilijscy celnicy poinformowali, że skontaktowali się z rządem Madagaskaru. Chcą potwierdzić pochodzenie skamieniałości oraz ustalić, czy władze wyspiarskiego kraju w Afryce wystąpią z formalnym wnioskiem o ich zwrot.

Amonity to podgromada wymarłych głowonogów, która żyła przez setki milionów lat. Ich przodkami były łodzikowate. Amonity występują w skałach pochodzenia morskiego z okresu od dewonu (okres trwający od około 420 do 360 milionów lat temu) do końca kredy, który nastąpił około 65 milionów lat temu. Ich skamieniałości znajdowane są także w Polsce.

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