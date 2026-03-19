Turysta z Polski musi zapłacić karę. Palił w zabronionym miejscu

Do zdarzenia doszło w Parku Narodowym Torres del Paine Źródło: Google Earth

Polski turysta został dwukrotnie przyłapany na paleniu papierosa na szlaku w okolicach szczytu Cerro Paine w niedzielę. Ze względu na wysokie ryzyko pożarów w miejscu tym obowiązuje zakaz rozniecania ognia. Palącego mężczyznę zauważyła strażniczka leśna.

Turysta zaatakował pracownicę parku

Gdy pracownica parku zwróciła mu uwagę, turysta zareagował agresywnie. Wyrwał kobiecie z ręki telefon, którym nagrywała interwencję, następnie rzucił nim o ziemię. Później miał próbować oddalić się z miejsca zdarzenia. Dzięki reakcji personelu parku, zgłoszeniom innych turystów oraz nagłośnieniu sprawy na portalach społecznościowych, policja namierzyła Polaka i wydaliła go z terenu parku.

Mężczyzna został następnie przekazany prokuraturze w mieście Puerto Natales. Tamtejszy sąd zdecydował, że turysta będzie musiał zapłacić jako zadośćuczynienie 15 milionów chilijskich pesos, czyli równowartość ponad 60 tysięcy złotych. Kwota ma zostać przekazana na cele charytatywne. Dodatkowo na Polaka nałożono zakaz wjazdu do Chile przez trzy lata.

Jak podały lokalne media, polski turysta został przyłapany na paleniu dwukrotnie. Przed zajściem ze strażniczką sytuację zaobserwowali inni turyści. Informację o złamaniu prawa przekazali policji po kilkunastu godzinach od zdarzenia, po tym, jak mężczyzna został już zatrzymany.

Skrajnie suche warunki

Torres del Paine to chętnie odwiedzany przez turystów park narodowy, słynący z lodowców, jezior oraz charakterystycznych formacji górskich. Ze względu na suchy klimat obowiązuje tam zakaz palenia i używania ognia.

Dwa najpoważniejsze pożary w historii parku zostały spowodowane przez turystów. W 2005 r. pożar strawił ponad 15 tysięcy hektarów. Ogień miał zaprószyć czeski turysta, przewracając kuchenkę gazową. Na przełomie 2011 i 2012 r. wybuchł pożar, o którego rozniecenie oskarżono izraelskiego turystę. Według doniesień medialnych próbował on spalić papier toaletowy, a wiatr porwał płonące skrawki, rozprzestrzeniając ogień na roślinność.

W ubiegłym tygodniu chilijskie media poinformowały o karze dla trzech obywateli Japonii za rozpalenie ogniska w parku. Kwotę 30 mln chilijskich pesos (ponad 120 tysięcy złotych) mają przekazać chilijskim strażakom.