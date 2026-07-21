Świat Takich opadów i burz nie było od lat. Ogłosili stan wyjątkowy Franciszek Wajdzik |

Katastrofalna powódź w Chile Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Przez Chile przetacza się fala burz i ulewnych opadów deszczu. W wielu miejscach doszło do rozległych powodzi. Jak poinformowały lokalne władze, w wyniku żywiołu zginęło co najmniej 10 osób, a 17 zostało rannych. Ponadto służby poszukują czterech osób. Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w regionach Coquimbo i Atakama w północnej części kraju.

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"Całe dzielnice pokryte błotem i wodą"

Według lokalnych meteorologów przechodzący nad Chile front burzowy jest jednym z najbardziej intensywnych w ostatnich latach. Jak zaznaczył wiceminister spraw wewnętrznych Chile Maximo Pavez, w niedzielę w ciągu zaledwie jednej godziny spadło więcej deszczu niż zwykle notuje się przez cały miesiąc. Skutki żywiołu odczuwają mieszkańcy 10 z 16 regionów. W sumie ponad 2400 osób zostało poszkodowanych, a ponad 100 tys. jest odciętych od świata w następstwie powodzi spowodowanych wystąpieniem z brzegów kilku rzek.

Służby prowadzą akcję ratowniczą z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu. Część mieszkańców trzeba było ewakuować śmigłowcami z dachów zalanych domów. - Są całe dzielnice pokryte błotem i wodą. Ludzie stracili swoje domy i cały dobytek. Znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji - powiedział w rozmowie z AFP gubernator regionu Coquimbo, Cristobal Julia. Region ten leży około 460 kilometrów na północ od stolicy kraju, Santiago.

Ministerstwo energii poinformowało, że około 150 tys. odbiorców w całym kraju nadal pozostaje bez dostaw prądu .W związku ze skalą zniszczeń w regionach Coquimbo oraz w prowincji Huasco w regionie Atakama ogłoszono stan wyjątkowy.

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