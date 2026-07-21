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Takich opadów i burz nie było od lat. Ogłosili stan wyjątkowy

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Skutki powodzi w Chile
Katastrofalna powódź w Chile
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Chile walczy z katastrofalnymi powodziami wywołanymi przez falę burz i opadów deszczu. Władze poinformowały o co najmniej 10 zabitych i 17 rannych. W dwóch regionach na północy kraju wprowadzono stan wyjątkowy.

Przez Chile przetacza się fala burz i ulewnych opadów deszczu. W wielu miejscach doszło do rozległych powodzi. Jak poinformowały lokalne władze, w wyniku żywiołu zginęło co najmniej 10 osób, a 17 zostało rannych. Ponadto służby poszukują czterech osób. Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w regionach Coquimbo i Atakama w północnej części kraju.

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"Całe dzielnice pokryte błotem i wodą"

Według lokalnych meteorologów przechodzący nad Chile front burzowy jest jednym z najbardziej intensywnych w ostatnich latach. Jak zaznaczył wiceminister spraw wewnętrznych Chile Maximo Pavez, w niedzielę w ciągu zaledwie jednej godziny spadło więcej deszczu niż zwykle notuje się przez cały miesiąc. Skutki żywiołu odczuwają mieszkańcy 10 z 16 regionów. W sumie ponad 2400 osób zostało poszkodowanych, a ponad 100 tys. jest odciętych od świata w następstwie powodzi spowodowanych wystąpieniem z brzegów kilku rzek.

Służby prowadzą akcję ratowniczą z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu. Część mieszkańców trzeba było ewakuować śmigłowcami z dachów zalanych domów. - Są całe dzielnice pokryte błotem i wodą. Ludzie stracili swoje domy i cały dobytek. Znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji - powiedział w rozmowie z AFP gubernator regionu Coquimbo, Cristobal Julia. Region ten leży około 460 kilometrów na północ od stolicy kraju, Santiago.

Ministerstwo energii poinformowało, że około 150 tys. odbiorców w całym kraju nadal pozostaje bez dostaw prądu .W związku ze skalą zniszczeń w regionach Coquimbo oraz w prowincji Huasco w regionie Atakama ogłoszono stan wyjątkowy.

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Źródło: PAP, infobae, La Tercera
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Tagi:
ChileburzePowódź
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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