Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Śnieg leży dłużej niż zwykle. "To rzadka sytuacja"

|
Sezon zimowy w Chile trwa w tym roku dłużej
Sezon zimowy w Chile trwa w tym roku dłużej
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W tym roku zimowe warunki w Chile utrzymują się dłużej niż zwykle. Choć w kalendarzu już wiosna, to stoki w pobliżu Santiago, stolicy kraju, nadal tętnią życiem. Według meteorologów za dużą ilość śniegu o tej porze roku odpowiada wyjątkowe silne zjawisko El Nino.

Na półkuli południowej zapanowała już wiosna, ale mimo to w chilijskich ośrodkach narciarskich nadal leży dużo śniegu. To nietypowa sytuacja, bo zwykle w październiku o są już one zamknięte.

Mimo wiosny sezon trwa w najlepsze

Z powodu obfitości białego puchu Valle Nevado i inne główne ośrodki narciarskie w Regionie Metropolitalnym - gdzie znajduje się Santiago, stolica kraju - przedłużyły sezon o ponad miesiąc. Nigdy wcześniej nie były otwarte tak długo.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że sezon się przedłużył. W tamtym roku ostatnią wycieczkę odbyliśmy 19 września, a w tym roku będziemy jeździć jeszcze prawie przez cały miesiąc, bo mamy mnóstwo śniegu - powiedziała przewodniczka Patricia Arevalo.

>>> CZYTAJ TEŻ: Ten cień ma 35 kilometrów. Rzuca go wyjątkowa góra

Duża ilość śniegu sprawia radość także turystom. - To rzadka sytuacja, ale i tak warto się nią cieszyć. Doświadczamy takiego zjawiska, które [...] może się już nigdy nie powtórzyć ze względu na zmiany klimatyczne - mówiła Glendy Casanova.

Sezon zimowy w Chile trwa w tym roku dłużej
Sezon zimowy w Chile trwa w tym roku dłużej
Źródło zdjęcia: Reuters

El Nino przynosi opady śniegu

Meteorolog Alvaro Constanzo Gatica przypisał nietypowe warunki panujące w okolicach Santiago zjawisku El Nino, które w tym roku jest bardzo silne. Powoduje ono zwiększone opady na zwykle suchym zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej. Według eksperta to właśnie dzięki El Nino na wysokościach sięgających 3000 metrów nad poziomem morza leży tyle śniegu.

- Przez całą zimę mieliśmy do czynienia z obfitymi opadami, a sytuacja jest podobna także wiosną. Bez wątpienia sprzyja to większemu gromadzeniu się śniegu, co obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach - wyjaśnił Gatica.

Źródło: Reuters
Udostępnij:
Tagi:
ChileŚnieg
Czytaj także:
Zagubiony pies poszedł do biura szeryfa
Pies się zgubił. Sam zgłosił się na policję
Świat
Złota polska jesień z przymrozkiem
Ujemne temperatury w części Polski. Gdzie było najzimniej?
Prognoza
Huragan Simon doprowadził do poważnych zalań w Meksyku
Uderzyły w nich huragan i silna burza. Nie żyje pięć osób
Świat
Akcja ratunkowa w okolicach Urzulei na Sardynii
Spędził ponad dobę uwięziony w jaskini. Uwolnili go ratownicy
Świat
Napędzane przez suszę pożary trawią górskie rejony Peru
Od kilku dni walczą z ogniem. "Przed nami dość trudny rok"
Świat
Galaktyka, z której kierunku pochodzi błysk FRB 20240304B
Podróżował przez "około 80 procent historii Wszechświata" zanim do nas dotarł
Nauka
Zalania w okolicach The Strip w Las Vegas
Ulice Las Vegas jak rzeki. "Byłem w szoku"
Świat
Wiatr, chłód
Pogoda będzie w kratkę. Jednego dnia może zagrzmieć
Prognoza
Biegacze utknęli na trasie ultramaratonu z powodu ulewy
Ultramaratończycy utknęli na szlaku. "Czasami pogoda ma inne plany"
Świat
Nepal
Rzeka wylała, ponad 100 turystów utknęło na szlaku
Świat
Zmiana czasu
Zmiana czasu na zimowy już niedługo. Kiedy przestawiamy zegarki?
Ciekawostki
Simon w Meksyku
"Nie możemy tu zostać, jest bardzo niebezpiecznie"
Świat
Prognoza IMGW
Prognoza IMGW na zimę. Ten miesiąc może mocno odbiegać od normy
Prognoza
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi na Panamie
Ponad 200 wstrząsów wtórnych i stan wyjątkowy w całym kraju
Świat
Tutaj prognozowane są opady
Deszczowy front przejdzie przez Polskę. Może zagrzmieć
Prognoza
Noc deszcz
IMGW ostrzega. Tu nocą może być niebezpiecznie
Prognoza
Wulkan Erebus i jego cień
Leży wśród lodu, ale ma ognisty temperament. Tak wygląda z kosmosu
Ciekawostki
Orangutan uratowany przed pożarem, Borneo
Uratowali osiem orangutanów. "Szansa na powrót do życia na wolności"
Świat
Drzewo obalone na sypialnię, Alabama
"Udało mi się wyczołgać. Moja żona nie dała rady"
Świat
Pogoda na 16 dni: lepiej pogodzić się z końcem ciepła
Wtargnie arktyczne powietrze z północy. Ile stopni będzie
Prognoza
Mimo jesieni niektórzy nadal kąpią się w Bałtyku
"Każdy korzysta z uroków jesieni na swój własny sposób"
Polska
Powódź na rzece Budhi Gandaki w Nepalu
Nepal znów mierzy się z powodzią. Zniszczone mosty i zaginieni
Świat
Huragan Isaias przeszedł przez Stany Zjednoczone
Zabijał i powodował tornada. "Nie mamy prądu, nie mamy internetu"
Świat
Zorza nad Dębkami (Pomorskie)
Zorza polarna w Polsce. Zobacz zdjęcia
Polska
Atak w zoo
Wszedł na teren wybiegu dla tygrysów, nie żyje
Świat
Szop w kościele
Takiego wiernego się nie spodziewali. Nagranie z kościoła
Ciekawostki
Spanie z psem
Czy spanie z psem pogarsza jakość snu?
Ciekawostki
Bolid nad Ukrainą
Bolid nad Ukrainą. Na Ziemię mogły spaść meteoryty
Świat
Jesień, liście, deszcz
Jest szansa na to, że będzie cieplej. Co widać w prognozie
Prognoza
Astronautka Sophie Adenot wróciła na Ziemię po ośmiu miesiącach
"To trochę dziwne być teraz na Ziemi". Wielkie wzruszenie kosmicznej rekordzistki
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom