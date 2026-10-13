Świat Śnieg leży dłużej niż zwykle. "To rzadka sytuacja" Krzysztof Posytek |

Sezon zimowy w Chile trwa w tym roku dłużej Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Na półkuli południowej zapanowała już wiosna, ale mimo to w chilijskich ośrodkach narciarskich nadal leży dużo śniegu. To nietypowa sytuacja, bo zwykle w październiku o są już one zamknięte.

Mimo wiosny sezon trwa w najlepsze

Z powodu obfitości białego puchu Valle Nevado i inne główne ośrodki narciarskie w Regionie Metropolitalnym - gdzie znajduje się Santiago, stolica kraju - przedłużyły sezon o ponad miesiąc. Nigdy wcześniej nie były otwarte tak długo.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że sezon się przedłużył. W tamtym roku ostatnią wycieczkę odbyliśmy 19 września, a w tym roku będziemy jeździć jeszcze prawie przez cały miesiąc, bo mamy mnóstwo śniegu - powiedziała przewodniczka Patricia Arevalo.

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Duża ilość śniegu sprawia radość także turystom. - To rzadka sytuacja, ale i tak warto się nią cieszyć. Doświadczamy takiego zjawiska, które [...] może się już nigdy nie powtórzyć ze względu na zmiany klimatyczne - mówiła Glendy Casanova.

Sezon zimowy w Chile trwa w tym roku dłużej Źródło zdjęcia: Reuters

El Nino przynosi opady śniegu

Meteorolog Alvaro Constanzo Gatica przypisał nietypowe warunki panujące w okolicach Santiago zjawisku El Nino, które w tym roku jest bardzo silne. Powoduje ono zwiększone opady na zwykle suchym zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej. Według eksperta to właśnie dzięki El Nino na wysokościach sięgających 3000 metrów nad poziomem morza leży tyle śniegu.

- Przez całą zimę mieliśmy do czynienia z obfitymi opadami, a sytuacja jest podobna także wiosną. Bez wątpienia sprzyja to większemu gromadzeniu się śniegu, co obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach - wyjaśnił Gatica.