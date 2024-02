Uciekali, rozpierzchając się we wszystkie strony. Ponad 100 osób zginęło

Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożarów, które szaleją w centralnym Chile. Jak przekazały władze kraju, w żywiole zginęło co najmniej 112 osób, a los wielu mieszkańców regionu pozostaje nieznany. Tysiące osób straciło w ogniu cały dobytek.

Jak przekazała Krajowa Służba Zapobiegania Katastrofom i Reagowania (Senapred) w niedzielę wieczorem, bilans ofiar śmiertelnych pożarów w regionie Valparaiso w środkowym Chile wzrósł do 112. Do tej pory udało się zidentyfikować 32 ciała, a setki osób pozostają zaginione. W poniedziałek i wtorek w kraju ogłoszona została żałoba narodowa.

Walka z płomieniami

- Wiatr był straszny, a upał palący. Nie było chwili wytchnienia. Ludzie uciekali, rozpierzchając się we wszystkie strony - opowiadał agencji informacyjnej Reuters jeden z mieszkańców regionu.

Chociaż w miesiącach letnich na półkuli południowej stosunkowo często dochodzi do pożarów, rzadko kiedy osiągają one aż taką skalę. To najgorsza katastrofa w Chile od trzęsienia ziemi w 2010 roku, w którym zginęło około 500 osób.