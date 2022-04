Przemierzały Atakamę ponad 100 milionów lat temu. Naukowcy odkryli cmentarzysko pterozaurów

Zdaniem chilijskich paleontologów, znalezione na cmentarzysku kości należą do pterozaurów, które charakteryzowały się dużą rozpiętością skrzydeł.

- Odzyskaliśmy kilka kości z różnych części szkieletu: kręgi szyjne, niektóre kości szyi, a także kości nóg i skrzydeł. Na ich podstawie udało nam się ustalić, że były to pterozaury z rodziny zwanej Ctenochasmatidae , które żywiły się filtrując wodę, podobnie jak robią to dzisiaj flamingi. Miały długie pyski z cienkimi zębami, które umożliwiały im odżywianie się w ten sposób - powiedział Jhonatan Alarcona, naukowiec z Uniwersytetu w Chile, kierownik wykopalisk.

Chile. Cmentarzysko pterozaurów

Grupa naukowców kierowana przez Alarcona od lat poszukiwała pterozaurów, ale to odkrycie przeszło ich najśmielsze oczekiwania.

- Ma to globalne znaczenie, ponieważ tego typu znaleziska są stosunkowo rzadkie - powiedział Alarcon. - Prawie wszędzie na świecie znajdowane szczątki pterozaurów są odizolowane - dodał. Podkreślił, że odkrycie tego rzadkiego cmentarzyska pozwoli naukowcom badać zwyczaje pterozaurów, a nie tylko ich anatomię. - Możemy ustalić, jak tworzyły się grupy tych zwierząt, czy wychowywały swoje młode, czy nie - tłumaczył.

Kolejną niespodzianką było to, jak dobrze zachowane były kości odkryte przez naukowców. - Większość z nich jest spłaszczona, połamana - mówił David Rubilar, kierownik działu paleontologii w Muzeum Historii Narodowej Chile. - Mimo to udało nam się odzyskać zachowane trójwymiarowe kości z tego miejsca - dodał. To może pomóc naukowcom lepiej zrozumieć anatomię pterozaura.