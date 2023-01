Przez cztery dni czekał na pomoc na stromej skale. Nagranie z akcji ratunkowej

Na pontonie trafił na brzeg

Ze względu na stromą i miejscami ostrą powierzchnię skały akcja ratunkowa była trudna. W końcu dzięki jednostce marynarki wojennej i z pomocą strażaków udało się uratować psa. Najpierw zabrano go ze skały. Przepłynął on krótki odcinek do pontonu ratowników. Wreszcie pontonem przetransportowano go na brzeg.